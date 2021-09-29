Москва, , 12:04 — REGNUM Вопрос о выдаче въездной визы в Россию заместителю госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктории Нуланд в настоящее время прорабатывается, заявил 29 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

«По состоянию на сегодня Нуланд не имеет действующей въездной визы в РФ. Но вопрос в проработке», — сказал дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном визите замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву заявил, что по линии МИД России и Госдепа США готовят контакты Москва и Вашингтон.

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