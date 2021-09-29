Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 29 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Лава из вулкана Кумбре-Вьеха вошла в контакт с Атлантическим океаном на острове Пальма в районе полуночи 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Гражданской гвардии Испании.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

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«Примерно в 0:00 вулканическая магма вошла в контакт с морем в районе скал к северу от пляжа Лос-Гиррес», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с возможностью выброса вредных газов и взрывов рекомендуется находиться в домах в зоне 3,5 км от места схода лавы в море и не выходить наружу.