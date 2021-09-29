Кызыл, 29 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг отправил региональное правительство в отставку. Соответствующий указ был опубликован на сайте правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото с личной страницы врио главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» День республики в Туве

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Согласно документу, правительство Тувы отправлено в отставку с 28 сентября 2021 года. При этом члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Напомним, 28 сентября в Кызыле состоялась инаугурация избранного главы республики Владислава Ховалыга. На прошедших выборах 17−19 сентября за него проголосовали 142,1 тыс. человек из 163,7 тыс. пришедших на избирательные участки.

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