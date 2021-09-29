Сеул, 29 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 256 982 человека. Об этом 29 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 29 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 38 769 866 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 75,5%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 20 785 201 человек, препаратом AstraZeneca — 11 090 047 человек, препаратом Janssen — 1 434 522 человека, Moderna — 5 460 096 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 689 322 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 24 642 525 человек.

За последние два дня (27 — 28 сентября) в стране было зарегистрировано 9709 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 270 656 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на 20 человек, до 694 человек.