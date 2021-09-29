29 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM В Санкт-Петербурге на первом заседании городского парламента нового созыва 29 сентября избрали нового главу Законодательного собрания. После десяти лет председательства теперь уже бывшего спикера Вячеслава Макарова на должность председателя парламента Северной столицы избрали его однопартийца — бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга по внутренней политике Александра Бельского. За первым опытом новых депутатов наблюдали корреспонденты ИА REGNUM.

Первое заседание Законодательного собрания VII созыва Дарья Драй © ИА REGNUM

Вести первое заседание нового созыва было поручено старейшему депутату Законодательного собрания, 74-летнему представителю КПРФ Борису Звереву. В самом начале заседания переизбранный в новый состав Заксобрания «яблочник» Борис Вишневский предложил председательствующему запустить пишущих журналистов на пустующий с начала пандемии балкон зала заседаний Мариинского дворца. Зверев уже было поставил это предложение на голосование, но тут же осёкся со ссылкой на то, что в городе продолжает действовать антиковидный режим, поэтому в зале по-прежнему имеют право работать только телеоператоры и фотографы. Этот сюжет, однако, имел неожиданное продолжение…

Борис Вишневский Дарья Драй © ИА REGNUM

Новый состав депутатского корпуса поздравил с избранием губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Губернатор пожелал депутатам сохранить деловой настрой и преемственность в работе на благо Санкт-Петербурга и его жителей, действовать как одна команда и войти в историю Петербурга с доброй памятью.

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Выборы нового председателя в ЗакСе прошли в финале первого заседания VII созыва и 1203-го заседания с начала существования парламента Петербурга. Помимо кандидатуры Бельского были предложены еще три: от «Яблока» — уполномоченного по правам человека в Северной столице, избранного депутатом 66-летнего Александра Шишлова, а от КПРФ — ранее муниципального депутата, 57-летнего Вячеслава Бороденчика.

Александр Шишлов Дарья Драй © ИА REGNUM

Кандидатуру Шишлова представлял один из самых активных и известных парламентариев Борис Вишневский. Он отметил, что кандидат Шишлов является одним из самых опытных политиков не только города, но и страны, который обладает «уникальным парламентским опытом, по масштабу с которым не может сравниться никто из присутствующих». Вишневский напомнил, что Шишлов — экс-депутат Ленсовета, дважды избирался депутатом Госдумы, председателем комитета по образованию и науке, а также уполномоченным по правам человека в Петербурге.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

В свою очередь сам Шишлов указал, что «истина рождается в спорах», и основной задачей парламента является учет интересов всех избирателей, а не только тех, кого представляют победившие партии. Шишлов предложил обеспечить максимальную открытость деятельности Заксобрания для журналистов и петербуржцев, напомнив, что спикер парламента — это не начальник депутатов.

Первое заседание Законодательного собрания VII созыва Дарья Драй © ИА REGNUM

За кандидатуру Бороденчика выступал лидер коммунистов Роман Кононенко, который заметил, что их кандидат готов искать компромиссы. В свою очередь Бороденчик заявил о намерении организовать работу Законодательного собрания открыто, а также сохранить и восстановить потенциал оборонной промышленности Петербурга и усовершенствовать законодательство в сфере промышленности и малого предпринимательства.

Дмитрий Павлов Дарья Драй © ИА REGNUM

Марина Шишкина Дарья Драй © ИА REGNUM Первое заседание Законодательного собрания VII созыва Дарья Драй © ИА REGNUM

Борис Вишневский Дарья Драй © ИА REGNUM

Не обошлось и без путаницы. Председательствующий Борис Зверев то и дело путал имена и отчества двух предложенных кандидатов, например, вместо Шишлова он объявил для голосования кандидатуру Вишневского, вносившего предложение о Шишлове. Тем самым продолжая искусственно созданную перед выборами скандальную путаницу с «однофамильцами» Вишневского.

Борис Зверев Дарья Драй © ИА REGNUM

«Борис Лазаревич, мы просто все вас знаем, и вот поэтому», — попытался объяснить свою ошибку Зверев.

Когда очередь дошла до третьего кандидата — депутата от КПРФ — парламентарий и вовсе запутался в его имени и отчестве. То он был объявлен как «Владимир Иванович», затем «Иван Брониславович». На самом деле Бороденчик — Вячеслав Иванович.

«Извините пожалуйста. В первый раз такая честь, могу и ошибиться», — поспешил извиниться временный спикер.

Первое заседание Законодательного собрания VII созыва Дарья Драй © ИА REGNUM

После тридцати минут тайного голосования депутаты сделали свой выбор, избрав кандидата «Единой России» Александр Бельского. За его кандидатуру проголосовали 40 парламентариев, за кандидата от коммунистов — шесть депутатов, за кандидата от «Яблока» — трое.

Глава Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Дарья Драй © ИА REGNUM

«У нас одна из лучших команд, которая могла бы образоваться. У нас собрана вся палитра людей, которые могут высказывать мнение всех жителей города. У нас, с одной стороны, фракция «Яблока», заканчивая «Новыми людьми», которые впервые вошли в наш парламент. Уверен, что такой командой мы будем работать на благо нашего города, и все законопроекты, которые будут вносить фракции, будут направлены на благо наших жителей и нашего города», — пояснил новоизбранный Бельский.

Глава Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Дарья Драй © ИА REGNUM Глава Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Дарья Драй © ИА REGNUM

После чего объявил первое свое решение — открыть зал заседаний парламента для пишущих журналистов СМИ. Таким образом он отменил запрет предыдущего председателя, который не допускал в зал таких журналистов, а разрешал находиться на заседании лишь фотографам и операторам телеканалов.

Борис Пиотровский Дарья Драй © ИА REGNUM

Дмитрий Панов Дарья Драй © ИА REGNUM Дмитрий Павлов Дарья Драй © ИА REGNUM

После избрания спикера Заксобрание 47 голосами «за» продлило полномочия сенатора Андрея Кутепова в качестве своего представителя в Совете Федерации на новый пятилетний срок.

Глава Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Дарья Драй © ИА REGNUM

Александр Ржаненков Дарья Драй © ИА REGNUM Анастасия Мельникова Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, двух новых вице-спикеров петербургского парламента и глав комитетов планируется избрать на внеочередном заседании 1 октября.

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