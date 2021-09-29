Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM Первоочередными задачами, стоящими перед депутатами Законодательного собрания Петербурга VII созыва, являются принятие корректировок городского бюджета на 2021 год и бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая на первом заседании городского парламента нового созыва.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как передает корреспондент ИА REGNUM, Беглов отметил, что горожане ждут от депутатов свежих идей и новых подходов к решению городских проблем, при сохранении преемственности в законодательной работе.

«У нашего города появились новые, очень серьезные финансовые возможности», — отметил Беглов. По его словам, в бюджетные документы, которые предстоит принять депутатам, уже заложено развитие Петербурга по четырем основным направлениям.

«Мы всеми силами продолжим строить Петербург комфортным, умным, социальным, открытым. Добьемся, что в 2024 году наш город будет зарабатывать 1 триллион рублей», — сказал губернатор.

Он заявил, что при поддержке федерального центра будут реализованы крупнейшие инфраструктурные проекты — Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) с новым мостом через Неву, активизация строительства метро, строительство еще одного моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай, создание в Кронштадте нового туристического кластера, строительство в границах города высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург-Москва, развитие железнодорожного узла и запуск тактового движения электричек.

В повседневной работе городской власти должно быть продолжено противодействие COVID-19, строительство новых больниц и поликлиник, школ и детских садов, спортивных объектов, переход на новую модель транспортного обслуживания, на совместную с Ленобластью систему обращения с отходами, сохранение исторических памятников, забота о старшем поколении, повышение туристического потенциала и другие.

«Необходимо искать новые, современные формы взаимодействия. Жду перспективных идей и предложений. Рассчитываю на вашу помощь и поддержку по всему спектру вопросов, волнующих горожан. Мы одна команда — команда города Санкт-Петербурга», — сказал губернатор.

Беглов добавил, что от каждого депутата зависит то, каким будет новейшая история Петербурга.

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