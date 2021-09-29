Сидней, Австралия, 29 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В настоящее время правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс отчаянно борется со вспышкой «Дельта"-варианта коронавируса в Сиднее и его окрестностях. Однако на другом треке власти активно проводят кампанию по иммунизации местного населения от COVID-19, которая, как ожидается, принесет свои плоды уже 11 октября. Об этом 29 сентября сообщил телеканал Nine News.

(сс) geralt Старик в доме престарелых

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В австралийской прессе уже называются 11 октября «Днем свободы» для жителей Сиднея и его пригородов, поскольку именно в этот день число привитых двумя компонентами вакцины превысит 70%, что даст возможность правительству штата приступить к анонсированному снятию многих антикоронавирусных ограничений.

Выступая на пресс-конференции, премьер-министр штата Глэдис Бережиклян объявила, что с 11 октября постояльцам домов престарелых будет разрешено иметь двух посетителей в день. Обязательным условием для поездки к пожилым родственникам и друзья является полная иммунизация от COVID-19.

Бережиклян также отметила, что 90% населения Нового Южного Уэльса будет привито первым компонентом к концу следующей недели.