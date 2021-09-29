Петропавловск-Камчатский, 29 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. На первом заседании нового созыва Законодательного собрания Камчатки, которое состоялось 29 сентября, к депутатам обратился губернатор края Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

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«Я хочу поздравить вас с избранием. Вы все приложили большие усилия, чтобы доказать избирателям, что именно вы достойны представлять интересы в высшем законодательном органе Камчатки. Считаю хорошим доказательством открытости и объективности прошедших выборов тот факт, что у нас в новом составе Законодательного собрания присутствуют представители политических партий, которые ранее не были представлены в региональном парламенте. При этом убедительное большинство сохраняет партия «Единая Россия», а это означает подтверждение доверия жителей к партии и поддержку с их стороны реализуемого «Единой Россией» курса на развитие Камчатского края», — сказал Солодов.

Губернатор Камчатки подчеркнул, что главная задача исполнительной и законодательной властей это улучшение жизни населения региона, а для этого необходима работа в единой команде. Солодов пообещал поддержку депутатам в реализации их инициатив.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам прошедших выборов большинство мест в краевом Заксобрании получили представители «Единой России» — у них сразу 18 мандатов: 12 депутатов, которые одержали победу по одномандатным избирательным округам, и ещё шесть прошли по партийному списку.