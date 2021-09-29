Тбилиси, 29 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 32 522 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1929 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 29 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 611 269 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 582 805 победили инфекцию, в том числе 1914 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 8917 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 33 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4278 пациентов, в оборудованных гостиницах — 726.

Днём ранее в Грузии после проведения 31 216 тестов выявили 2185 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 2010 человек, умерли за сутки 40 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в учебных заведениях Грузии занятия проходят в дистанционном формате. Очное обучение в стране планируется возобновить с 4 октября.