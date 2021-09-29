Веллингтон, 29 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Число новых случаев заражения коронавирусом в Новой Зеландии за сутки резко выросло до 45 — более чем в пять раз по сравнению с предыдущим днем. Об этом, как написала 29 сентября газета The Guardian, заявил в ходе пресс-конференции министр Новой Зеландии по борьбе с COVID-19 Крис Хипкинс.

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«Это высокий показатель, который носит отрезвляющий эффект», — отметил он.

В то же время отмечается, что для министерства здравоохранения резкий всплеск случаев заражения коронавирусом был «ожидаемым», поскольку большинство новых случаев связано с заражением инфекцией членов семей.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией многие эксперты раскритиковали недавнюю отмену жесткого локдауна в Окленде, где 300 000 человек на прошлой неделе смогли вернуться на свои рабочие места.