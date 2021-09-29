Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, , 11:57 — REGNUM С 17 по 19 сентября в Костромской области прошли 93 избирательных кампании. Жители региона проголосовали за депутатов Госдумы, выбрали депутата областного законодательного собрания. В ряде муниципалитетов, в том числе в Красносельском районе, состоялись выборы в органы местного самоуправления. Главой «ювелирного» района стала оппозиционный кандидат от «Зелёных» Светлана Ковальская. REGNUM спросил управленца о политике, проблемах территории и планах по её развитию.

Светлана Ковальская Личный архив

Светлана Валерьевна, до переезда в район вы долгое время работали менеджером крупной компании и жили в Костроме. Почему решились на смену обстановки?

Светлана Ковальская: Моя семья всегда мечтала жить на селе. Мы выбрали удобный участок — от Боровиково до Красного-на-Волге всего 15 километров, столько же до Костромы. Вроде бы и деревня, но вся инфраструктура под боком. При переезде я не предполагала, что стану главой поселения. Потом познакомилась и подружилась с прежним главой Боровиковского сельского поселения — Владимиром Петровичем Бусыгиным. К сожалению, потом у него случился инфаркт. И я пошла на досрочные выборы, желая претворить его планы в жизнь. До этого я работала региональным менеджером завода в Твери, организовывая сбыт и доставку продукции в нескольких регионах. В этой должности я была 11 лет, открывать для себя в профессиональном плане было уже нечего. А тут все совпало.

Какие выводы для себя вы сделали за три года руководства поселением?

Светлана Ковальская: Это должность «на передовой». Что бы ни случилось у человека, сначала он идёт к тебе. Разбираться с проблемами можно только через любовь, иначе невозможно — выдержки не хватит.

Но ресурс любви исчерпаем, причём быстро. Особенно если учесть что главам достаются все «тумаки».

Светлана Ковальская: Соглашусь. Иногда мне приходилось на вдохе-выдохе говорить себе: «человек пришёл к тебе не от хорошей жизни, он просто отчаялся и не знает как выбраться из своей ситуации, успокойся и начинай распутывать этот клубок». Но ресурс восполняется от обратной связи, команды.

Одна из главных проблем сейчас — тотальная лень. Люди хотят, чтобы все проблемы за них решил кто-то другой. Вам приходилось сталкиваться с этим?

Светлана Ковальская: Есть такое, есть. Причины бывает всего две — либо человек не хочет решать свою проблему, либо не понимает как, поэтому идёт не по адресу. И в том и другом случае вариант один — нужно разъяснять. Помню, как-то в 6 утра мне на телефон звонит незнакомый номер и говорит: «Стоит бык». Я говорю: «В смысле бык стоит?». Оказалось, животное находилось у подъезда многоквартирного дома. В поселении жил безразличный фермер, который просто отпускал быка погулять. Конечно, этот вопрос нужно было решать с полицией. В итоге мы с местными жителями скооперировались, написали заявления в правоохранительные органы, и он нас услышал. Был момент с крышей многоквартирного дома. Я пришла на встречу с жителями, и они пожаловались, что у них разваливается кровля. Пришлось объяснять, в какие инстанции нужно идти и что если жильцы не займутся крышей сами, то этого никто не сделает.

Кстати, на прошлые выборы вы шли от «Единой России», а сейчас — как оппозиционный кандидат от «Зелёных». Что изменилось и почему выбрали именно эту партию, ведь она не пользуется большой популярностью в регионе?

Светлана Ковальская: Зато она нейтральная. Когда я баллотировалась, мне хотелось, чтобы меня рассматривали не как ставленника какой-то партии, а как человека. А с «Единой Россией» наши пути разошлись, потому что у меня есть потребность принимать самостоятельные решения.

Многие проводят аналогию между вашей победой и победой оппозиционной журналистки Ольги Дробышевой из Буя на выборах в Костромскую областную думу в 2020 году. Как думаете, поему избиратели всё чаще хотят видеть руководителями в районах женщин практиков?

Светлана Ковальская: Думаю, люди начинают ценить в руководителях не властность, сильную руку, а компромиссность и многофункциональность. Не всегда, но чаще женщины многозадачны, потому что привыкли вести бюджет дома, хозяйство. Они реже лезут на рожон. В принципе, эти качества отвечают текущим задачам области по постепенному восстановлению, развитию. В Красносельском районе, кстати, никогда не было женщины руководителя. Видимо, люди захотели чего-то нового.

Что не устраивало людей?

Светлана Ковальская: Двоеглавие (с 2015 по 2021 года в районе отменили прямые выборы главы — ИА REGNUM), которое нам в качестве эксперимента поставили 6 лет назад. Красносёлы готовы биться за свои налоги и хотят видеть, что их деньги расходуют эффективно. А наличие двух глав обошлось бюджету в круглую сумму. У каждого из них был свой помощник, водитель, машина, свой штат. При этом не особо понятно, зачем району глава с представительскими функциями, когда у нас в основном нужно решать хозяйственные вопросы.

Состоялось ли у вас общение с областной администрацией или главой Красного-на-Волге?

Светлана Ковальская: С главой райцентра я знакома, а с областной администрацией ещё не общалась. Надеюсь, что у нас удастся выстроить диалог.

Не боитесь ли что из-за политических факторов район будет обделён вниманием и поддержкой со стороны областной администрации?

Светлана Ковальская: Я человек здравый и смысла занимать позицию «Баба-Яга против» на постоянной основе не вижу. Конечно, если будут принципиальные вопросы — например, если в районе захотят разместить свалку, то отстаивать позицию людей буду до конца. По другим вопросам можно договориться. Что касается инфраструктурного развития, участия в программах, думаю, власти должны меня поддержать, потому что это и их люди. Они тоже платят налоги.

Есть информация, что на выборах вас поддерживали крупные фирмы, в том числе связанные с брендом «Sokolov». Если люди недовольны расходами на чиновников, что не устроило ювелиров?

Светлана Ковальская: Те же самые моменты. Бизнесмены умеют считать деньги. И у них вызывает недоумение, когда одну дорогу асфальтируют по несколько раз подряд, или когда школу или садик не могут перевести на газ, и отапливают помещения электричеством. Каждую зиму большая сумма фактически «улетает» в воздух. Таких моментов много.

Как коронавирус сказывается на работе ювелирных предприятий в районе?

Светлана Ковальская: Скажу сразу — подробно этот вопрос я пока не разбирала. Но они работают, потихоньку наращивают объёмы производства после 2020 года. Конечно, есть затраты на санитарно-эпидемиологические мероприятия, но это наша новая реальность. И в ней придётся жить. Крупные ювелирки, на сколько знаю, не закрывались.

Какие проблемы для района сейчас первоочередные?

Светлана Ковальская: Проблема No1 — в районе нет чистой питьевой воды. С этим вопросом всё не так — и бор превышен, в некоторых деревнях нет даже колодцев, очистные сооружения не работают должным образом. В Красном-на-Волге воду отдали «Водоканалсервису» в концессию, но контроля не выработали. Этот вопрос надо решать. Кроме этого, в райцентре у нас сейчас одна школа, другую закрыли. Здание переполнено, дети учатся в «плавающих» классах в 2,5 смены. То есть 7 класс может ходить на занятия в 9, 12 и 15 часов. Где нашли время, туда ребят и поставили. Это сказывается на качестве образования. Ситуация патовая, срочно надо выходить на департамент образования, включаться в национальные проекты «Образование» и «Демография».

Одна из установок, которую вы озвучили во время предвыборной кампании, звучала так: «необходимо сократить расходы на чиновников, надоело слышать от районов про нехватку средств». Но подавляющее большинство территорий Костромской области и правда существует в жёстком дефиците денег. Что вы предлагаете с этим делать?

Светлана Ковальская: Что касается чиновников, то я намерена провести проверку всей администрации. Нужно выяснить, насколько работники необходимы и эффективны. Собственных доходов у района около 150 млн рублей в год, 11 из них уходит на зарплаты. Надо сокращать эти расходы, учитывая что район платит по 10 млн в год, для того чтобы закрыть проценты по коммерческому кредиту, долги перед ресурсоснабжающими организациями у нас на десятки миллионов. Про дефицит средств — я ни в коем случае не хочу обидеть сельских глав, им и так приходится работать в очень сложных условиях. Думаю, район может начать зарабатывать больше за счёт земель сельхозназначения, их нужно возвращать в оборот. Необходимо активнее участвовать в госпрограммах.

По сокращению расходов у меня есть мысль: раньше большинство деревень строилось под колхозы, мы были аграрной страной. Сейчас это не так — на селе нет рабочих мест, плохо с медициной и качественным образованием, товарообеспечением. Люди занимаются отходничеством. Да даже в 20 километрах от Костромы есть заброшенные деревни! Государству пора задуматься, что делать с этим массивом умирающих населенных пунктов. Либо это должны быть глобальные вливания в инфраструктуру, и я за этот вариант, либо какая-то масштабная программа по переселению в более-менее обеспеченные села и деревни. Потому что не рационально гонять за бюджетные деньги автобус в село, где живёт один ребёнок, если есть другие варианты. У него кроме дороги туда-обратно должно быть дополнительное образование, сверстники, другие возможности. Примеров приводить можно много. Я понимаю, что этот вопрос должен обсуждаться не на районном уровне, но мне бы хотелось провести эксперимент по переселению. Возможно, за счёт этих мер удалось бы сократить немало расходы и улучшить качество жизни населения.

Спасибо за разговор, Светлана Валерьевна.

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