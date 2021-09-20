Кострома, 20 сентября 2021, 23:11 — REGNUM С 17 по 19 сентября в Костромской области прошли 93 избирательных кампании, включая выборы депутатов Госдумы и довыборы в областное законодательное собрание. В ряде муниципалитетов состоялись выборы в органы местного самоуправления. По их итогам был замещён 521 мандат.
Итоговая явка на выборах депутатов Госдумы по 107 одномандатному избирательному округу составила 39,37%. Результат аналогичен с показателями выборов 2016 года, тогда на участки пришли 39,12% избирателей. Показатель не порадовал председателя избирательной комиссии Костромской области Михаила Барабанова:
В выборах депутатов Госдумы участвовали 10 кандидатов. Больше всего голосов — 36,91% набрал действующий депутат Госдумы Алексей Ситников, выдвинутый «Единой Россией». Второе и третье места заняли коммунист Валерий Ижицкий (29,04%)и представитель партии «Справедливой России — За правду» Вячеслав Головников (9,62%). По сравнению с прошлыми выборами Ситников потерял 1,21% поддержки, Ижицкий прибавил 4,61% голосов.
По мнению политолога Николая Сорокина, при существующем наборе кандидатов и «ограниченности» КПРФ в средствах победу единоросса можно назвать «предрешённой»:
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На выборы в Госдуму по одномандатному округу в 2021 году от партии «Справедливая Россия — За правду» был утверждён депутат областной думы Вячеслав Головников. Его результаты оказались на 1,84% лучше, чем у руководителя регионального отделения Александра Плюснина, участвовавшего в предыдущих выборах. Сорокин считает, что выбор кандидата и усиление позиций в одномандатном округе не могут однозначно говорить о готовящейся смене лидера регионального отделения.
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В партийном голосовании с результатом 30,26% на первом месте находится «Единая Россия», с небольшим отставанием за ней идёт КПРФ — 28,47%. «Справедливая Россия — За правду» получила 11,43% голосов избирателей, ЛДПР — 9,93%, «Новые люди» — 8,5%, «Партия пенсионеров» — 3,88%. Остальные партии набрали около или менее 1% голосов. Степень поддержки «партии власти» в регионе за последние 5 лет снизилась на 6%, КПРФ улучшила результат на 7%, ЛДПР снизила показатели вдвое.
Явка на довыборах в Костромскую областную думу оказалась несколько ниже, чем на федеральных выборах — 37,55%. Большинство голосов (33%) получил Денис Шмигель, выдвинутый «Единой Россией». За его основного оппонента — бывшего заместителя руководителя регионального Роспотребнадзора Андрея Тарасова (КПРФ) проголосовали 28,96% избирателей.
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Сенсационными политолог назвал результаты выборов главы в Красносельском районе. Со значительным перевесом на выборах победила кандидат от «Зелёных» Светлана Ковальская, за нее отдали голоса 54,78% избирателей. Её основной конкурент — единоросс Андрей Каменский набрал в два раза меньше голосов — 27,36%.
Результаты остальных муниципальных кампаний в регионе обещают опубликовать в срок до 23 сентября 2021 года. В целом на выборы в Костромской области было заявлено 1857 наблюдателей от Общественной палаты, партий и кандидатов. По факту на участки пришли 1437 специалистов. В окружную избирательную комиссию поступило 15 обращений, 11 из них носили характер жалоб. Четыре из них подтвердились. Отметим, что в 2016 году в избирком поступило 4 сигнала о нарушениях, ни один из них не был признан правдивым.
Подводя итоги выборов по России, политолог отметил прохождение партией «Новые люди» 5% барьера, ослабление позиций ЛДПР и улучшение результатов КПРФ.
По итогам подсчёта 99,8% голосов по партийным спискам «Единая Россия» набирает 49,83% голосов, КПРФ — 18,94%. Результаты ЛДПР и партии «Справедливая Россия — За правду» схожи — 7,51 и 7,47%. «Новые люди» набрали 5,33% голосов. Для сравнения, в 2016 году единороссы получили 54,19%, коммунисты — 13,34%, ЛДПР — 13,14%, эсеры — 6,23%.
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