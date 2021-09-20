Кострома, , 23:11 — REGNUM С 17 по 19 сентября в Костромской области прошли 93 избирательных кампании, включая выборы депутатов Госдумы и довыборы в областное законодательное собрание. В ряде муниципалитетов состоялись выборы в органы местного самоуправления. По их итогам был замещён 521 мандат.

Портфель

Итоговая явка на выборах депутатов Госдумы по 107 одномандатному избирательному округу составила 39,37%. Результат аналогичен с показателями выборов 2016 года, тогда на участки пришли 39,12% избирателей. Показатель не порадовал председателя избирательной комиссии Костромской области Михаила Барабанова:

«Прямо магия цифр — несмотря на трёхдневное голосование явка практически совпадает с 2016 годом. Судя по всему на выборы в Костромской области в большей массе ходят те люди, которые привыкли голосовать. Новичков мало. Так происходит, потому что у людей есть стереотипы. Если один раз отбить у человека желание голосовать, вряд ли в следующие выборы он придёт на участок. Эта проблема сформировалась не без участия журналистов, которые много лет писали о том, что ходить на выборы не важно, поскольку имеют место глобальные фальсификации. Это неправда. В итоге мы имеем социальную проблему, с которой надо что-то делать. Если люди не будут участвовать в жизни своего государства, то другое государство займёт эту нишу. Необходимо водить молодых людей на участки, показывать им процесс вживую» , — сказал на итоговой пресс-конференции в Костроме 20 сентября Барабанов.

В выборах депутатов Госдумы участвовали 10 кандидатов. Больше всего голосов — 36,91% набрал действующий депутат Госдумы Алексей Ситников, выдвинутый «Единой Россией». Второе и третье места заняли коммунист Валерий Ижицкий (29,04%)и представитель партии «Справедливой России — За правду» Вячеслав Головников (9,62%). По сравнению с прошлыми выборами Ситников потерял 1,21% поддержки, Ижицкий прибавил 4,61% голосов.

Голосование

По мнению политолога Николая Сорокина, при существующем наборе кандидатов и «ограниченности» КПРФ в средствах победу единоросса можно назвать «предрешённой»:

"Ранее всеобщее внимание было привлечено к самовыдвиженцам Михайлову и Долматову. Кандидатам было отказано в регистрации, в бюллетени они не попали. Оба имели значительные шансы победить на этих выборах, имея известность, историю успеха и деньги. Кандидат Ижицкий был крайне ограничен в средствах на печать и размещение агитматериалов . С учётом этих фактов победа Ситникова во многом была предрешена. Отмечу, что кандидат от КПРФ показал блестящий результат, несмотря то, что в основном он занимался продвижением партийного списка, а не своим одномандатным округом. Такая же ситуация наблюдалась на выборах в областную думу в прошлом году»

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На выборы в Госдуму по одномандатному округу в 2021 году от партии «Справедливая Россия — За правду» был утверждён депутат областной думы Вячеслав Головников. Его результаты оказались на 1,84% лучше, чем у руководителя регионального отделения Александра Плюснина, участвовавшего в предыдущих выборах. Сорокин считает, что выбор кандидата и усиление позиций в одномандатном округе не могут однозначно говорить о готовящейся смене лидера регионального отделения.

«Перед выборами в Госдуму для федерального руководства партии было важно, чтобы у кандидатов был хороший контакт с местными администрациями. Полагаю, именно по этой причине был утвержден Вячеслав Головников , а не председатель регионального отделения Александр Плюснин. Не думаю, что наращивание процента может однозначно говорить о том, что скоро в Костромской области сменится лидер эсеров. Партия понимает, что приоритетными для администрации являются интересы «Единой России». Если отделение возглавит лояльный власти человек, то решения будут приниматься не в пользу «Справедливой России». Не уверен, что такая ситуация будет выгодна федеральному руководству эсеров»

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В партийном голосовании с результатом 30,26% на первом месте находится «Единая Россия», с небольшим отставанием за ней идёт КПРФ — 28,47%. «Справедливая Россия — За правду» получила 11,43% голосов избирателей, ЛДПР — 9,93%, «Новые люди» — 8,5%, «Партия пенсионеров» — 3,88%. Остальные партии набрали около или менее 1% голосов. Степень поддержки «партии власти» в регионе за последние 5 лет снизилась на 6%, КПРФ улучшила результат на 7%, ЛДПР снизила показатели вдвое.

КОИБы

Явка на довыборах в Костромскую областную думу оказалась несколько ниже, чем на федеральных выборах — 37,55%. Большинство голосов (33%) получил Денис Шмигель, выдвинутый «Единой Россией». За его основного оппонента — бывшего заместителя руководителя регионального Роспотребнадзора Андрея Тарасова (КПРФ) проголосовали 28,96% избирателей.

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Сенсационными политолог назвал результаты выборов главы в Красносельском районе. Со значительным перевесом на выборах победила кандидат от «Зелёных» Светлана Ковальская, за нее отдали голоса 54,78% избирателей. Её основной конкурент — единоросс Андрей Каменский набрал в два раза меньше голосов — 27,36%.

«Безусловно, выигрыш Ковальской с таким сокрушительным результатом стал сенсацией. Полагаю, в её победе сыграл роль личностный фактор. Она показала себя как успешный и эффективный руководитель на посту главы Боровиковского сельского поселения Красносельского района. Кандидат руководила комиссией по бюджету в районном собрании депутатов и хорошо знает проблемы территории. У неё была технологически эффективная избирательная кампания с большим количеством встреч с людьми. Каменский на мой взгляд был ошибочным кадровым решением. Он не обладает такой известностью и опытом как Ковальская, ему трудно предъявить свою историю успеха. Кроме этого он совершил ряд стратегических ошибок — слишком много обещал избирателям, в своей газете намекнул на то, что Ковальская — приволока . На местном диалекте это пренебрежительная вариация слова «приезжий». Все некоренные жители района восприняли это на свой счёт»

Результаты остальных муниципальных кампаний в регионе обещают опубликовать в срок до 23 сентября 2021 года. В целом на выборы в Костромской области было заявлено 1857 наблюдателей от Общественной палаты, партий и кандидатов. По факту на участки пришли 1437 специалистов. В окружную избирательную комиссию поступило 15 обращений, 11 из них носили характер жалоб. Четыре из них подтвердились. Отметим, что в 2016 году в избирком поступило 4 сигнала о нарушениях, ни один из них не был признан правдивым.

Подводя итоги выборов по России, политолог отметил прохождение партией «Новые люди» 5% барьера, ослабление позиций ЛДПР и улучшение результатов КПРФ.

«Сенсацией выборов стало преодоление политической партией «Новые люди» пятипроцентного барьера. На них работало удачное название партии, отсутствие антирейтинга . Плюс они активно вели избирательную кампанию — было много промоутеров , баннеров, листовок, поездок по регионам. Многие восприняли их как альтернативу пусть и уважаемым, но надоевшим партиям. Что касается ЛДПР, снижение их позиций объяснимо. Жириновский — очень талантливый политик. Но его шоу за столько лет людей утомило. При этом в Костромской области отделением партии руководят молодые ребята. Я думаю, у них есть политические перспективы. Что касается КПРФ, в значительной степени наращивание процента — результат «Умного голосования». Они активно освещают конфликтные инфоповоды , не стесняются называть вещи своими именами. Это импонирует. В целом и по России, и по Костромской области выборы были местами любопытными»

По итогам подсчёта 99,8% голосов по партийным спискам «Единая Россия» набирает 49,83% голосов, КПРФ — 18,94%. Результаты ЛДПР и партии «Справедливая Россия — За правду» схожи — 7,51 и 7,47%. «Новые люди» набрали 5,33% голосов. Для сравнения, в 2016 году единороссы получили 54,19%, коммунисты — 13,34%, ЛДПР — 13,14%, эсеры — 6,23%.

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