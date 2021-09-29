Манила, 29 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Власти Филиппин намерены с 15 октября начать вакцинацию от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом 29 сентября рассказала на брифинге заместитель филиппинского министра здравоохранения Мирна Каботахэ.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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«Наша цель — начать (вакцинацию подростков от COVID-19) к 15 октября», — сказала она, уточнив, что прививочная кампания начнётся со столицы страны — города Манилы.

При этом замглавы минздрава Филиппин уточнила, что вначале прививки поставят лицам с сопутствующими заболеваниями, такими как проблемы с сердцем, почками или дыхательными путями.

«Через две недели после так называемого тестового запуска, мы распространим (вакцинацию) на другие регионы республики», — пояснила Каботахэ.

Также она указала, что дети и их родители и опекуны должны будут подписать согласие на вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Индонезия получила от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 450 тысяч доз вакцины против коронавируса.