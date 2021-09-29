Лас-Вегас, США, 29 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

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В составе «Вегаса» шайбы забросили Патрик Браун, Николас Хаг, Алекс Пьетранжело и Джонатан Маршессо.

В составе «Колорадо» точными бросками отметились Оскар Олауссон, Боуэн Байрэм и Джек Джонсон. Российский форвард Валерий Ничушкин отдал одну результативную передачу.

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