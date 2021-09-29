Подгорица, 29 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Член переговорной группы по закупке российской вакцины, а также заведующий кафедрой Сеченовского университета в Москве Сергей Болевич сообщил черногорскому изданию Pobjeda, что достигнута договоренность о закупке вакцины Sputnik Light.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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По его словам, решением Национального экспертно-консультативного органа по иммунизации есть договоренность о поставках в Черногорию 150 тысяч доз, по 50 тысяч в месяц.

Болевич также сообщил, что процедура отправки спорных 40 000 доз вакцины Sputnik V, которые должны были прибыть в мае, уже началась, но закупка была приостановлена из-за продления интервала для введения второй дозы с 21 до 90 дней. Болевич дополнил, что, хотя Sputnik Light — это однократная вакцина, ее обычно вводят в виде третьей дозы и можно вводить после любой вакцины.