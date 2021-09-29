Сидней, Австралия, 29 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Медики, которые отказываются пройти вакцинацию от COVID-19 в Австралии, «лишатся своего места работы». Об этом, как сообщил 29 сентября телеканал Nine News, заявил министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Брэд Хаззард, выступая на пресс-конференции в Сиднее.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Ранее правительством Нового Южного Уэльса было объявлено, что 30 сентября — крайний срок для медицинских работников, чтобы получить хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Ожидается, что к этому моменту 97,5% медицинского персонала поставят первую прививку. Какому-то количеству медиков прививаться будет не нужно из-за медицинских противопоказаний. Однако, подчеркнул Хаззард, с остальными антипрививочниками системе здравоохранения штата придется попрощаться.

«Если вы не считаете нужным пройти вакцинацию и позаботится о своих коллегах, если вы недостаточно заботитесь о своих пациентах, вам, вероятно, не место в системе здравоохранения», — подчеркнул министр.