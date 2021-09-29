Тирасполь, 29 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В ходе 1230 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 255 случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 55 499 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 52 252 человека, в том числе 129 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1338 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали восемь таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 195 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 75 случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 77 человек. В республике зафиксировали четыре случая смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что глава Приднестровья Вадим Красносельский ранее сообщил об успешных переговорах в Москве о поставке новой партии вакцины от COVID-19 «Спутник V». В республику пообещали привезти 100 тыс. доз препарата.