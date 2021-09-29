Мельбурн, Австралия, 29 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. 29 сентября во втором по численности населения штате Австралии Виктория зафиксировали самый высокий ежедневный показатель новых выявленных случаев заражения коронавирусом за все время пандемии — за последние 24 часа было выявлено 950 случаев заражения SARS-CoV-2. Еще семь человек в штате скончались от COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ежедневное число случаев заражения коронавирусом в Виктории превышает аналогичный показатель в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе, где за сутки было выявлено 863 носителя инфекции.

Однако, несмотря на явное ухудшение эпидемиологической ситуации, 29 сентября карантин в Виктории был ослаблен. Теперь жители столицы штата Мельбурна могут выезжать из города на 15 км в личных целях.

Сейчас в штате COVID-19 протекает у 9 890 человек, 371 пациент проходит лечение. 81 пациент борется за свою жизнь в реанимации, из которых 55 — подключены к ИВЛ.