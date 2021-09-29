Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал две результативные передачи, после которых забили Энтони Битетто и Каапо Какко.

В составе «Бостона» отличились Джек Студничка и Урхо Вааканайнен.

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