Сидней, Австралия, 29 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Похоже, что 11 октября в Сиднее станет «Днем свободы», когда австралийский штат Новый Южный Уэльс преодолеет отметку в 70% вакцинированных граждан обоими компонентами ковид-вакцины, а ограничения для привитых будут сняты. Однако владельцы бизнесов в городе жалуются, что им до сих пор не ясно, какие послабления коснутся их как юридических лиц. Об этом 29 сентября сообщил телеканал Nine News.

Сидней

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Многие бизнесмены отмечают, что, несмотря на ослабление ограничений, они не смогут работать должным образом, если персоналу все равно придется изолироваться в течение двух недель после контакта с зараженными SARS-CoV-2.

Ситуацию попыталась прояснить главный санитарный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант, которая в ходе пресс-конференции отметила, что необходимость помещения сотрудников или клиентов в карантин будет зависеть от условий, в которых они контактировали с зараженными.

«На всех предприятиях надо будет носить маски в помещении … Все предприятия должны будут обеспечить полную вакцинацию персонала», — подчеркнула Чант.