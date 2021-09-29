Москва, 29 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Сегодня, 29 сентября, российская валюта на утренних торгах демонстрирует умеренно-негативную динамику, теряя 0,1%, пытаясь удержаться от закрепления выше верхней границы торгового диапазона 72,80 за доллар заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Если это произойдет, то откроется путь к снижению рубля, сначала к 73,50, а затем и к 75,00 за американский доллар.

За российскую валюту играет небольшое количество факторов, здесь некоторое улучшение в истории с вероятным дефолтом третьего по величине девелопера Китая компании Evergrande, которая может продать долю в коммерческом банкеShengjing Bank за $1,5 млрд.

Это может несколько облегчить ситуацию. Ооднако по всей видимости, условием сделки с государственной компанией является не возможность использования вырученных от продажи банка средств для погашения процентов по оффшорным облигациям.

При том, что именно сегодня Evergrande должна выплатить по внешним облигациям $47,5 млн, если этого сделано не будет, это станет вторым пропуском выплат, первый был в прошлый 3 сентября.

Так что, несмотря на некоторый рост китайского фондового индекса Hang Seng (+0,44%), на фоне массированных распродаж на других площадках (американский S&P 500 — 2,04%, японский Nikkei 225 — 2,12%), из-за угрозы «шатдауна» в США и стагфляционной угрозы от энергетического кризиса в Китае и других странах, российской валюте вряд ли стоит рассчитывать на китайский позитив.

На фоне негативных настроений на рынках, даже Минфин России решил отказаться от проведения 29 сентября запланированного размещения ОФЗ. Из-за угрозы введения санкций на весь российский госдолг (этот вопрос будет рассматриваться сегодня в конгрессе США), а также стремительного роста доходностей по американским десятилетним гособлигациям, конъюнктура российского долгового рынка резко ухудшилась.

Так что отказ Минфина России разумен, однако для рубля, это значит отсутствие привычной поддержки, которая очень нужна российской валюте, для того чтобы удержать верхнюю границу торгового диапазона 72,00−72,80 за доллар и не пойти по наклонной к 73,50 уже к концу сегодняшних торгов», — считает эксперт.

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