Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 29 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Поток лавы из вулкана Кумбре-Вьеха достиг Атлантического океана через пляж Лос-Гиррес примерно в 11:00 по местному времени. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Лава

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Отмечается, что лава хлынула с обрыва высотой около 100 метров, предсказуемо вызвав столбы дыма, которые невозможно было увидеть невооружённым глазом из-за тёмного времени суток.

Камеры телеканала Televisión Canaria запечатлели момент, когда лава достигла океана, показав на кадрах, как некоторые камни сначала упали с обрыва в море, а затем за ними последовал большой поток лавы.