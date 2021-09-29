Канберра, 29 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Каждый третий человек, заразившийся коронавирусом, будет страдать как минимум от одного проявления постковидного симптома, что означает, что до 33 000 австралийцев могут столкнуться с устойчивым проявлением COVID-19 в течение длительного времени. Об этом сообщил 29 сентября телеканал 9News, ссылаясь на данные нового американского исследования.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Австралийские журналисты ссылаются на обширное исследование в США, в котором приняли участие более 270 000 человек. Ученые обнаружили, что 37% пациентов страдали хотя бы одним проявлением постковидного синдрома через три-шесть месяцев после заражения SARS-CoV-2.

С момента начала пандемии более 101 000 австралийцев дали положительный результат на коронавирус.

В новостном сюжете австралийские телевизионщики показали интервью с людьми, переболевшими COVID-19. Все они, старые и молодые, обеспеченные и с низким уровнем достатка, столкнулись с долгосрочными последствиями заболевания.