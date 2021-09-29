Москва, 29 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Цифровые двойники — виртуальные копии объектов использования атомной энергии внедряют в процесс образования ученые из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ).

Nicolas Raymond Атомная энергетика

По словам экспертов, которые приводит РИА Новости, виртуальные копии могут показывать внутренности таких объектов, которые не видны в реальности, а также визуализировать происходящие в них физические процессы. При этом с цифровыми двойниками смогут работать представители разных специальностей и первые будут способны помогать быстрее построить объект, быстрее найти неполадки или оптимизировать эффективность бизнеса.

Помимо того, отмечается, что хорошие цифровые двойники способны комплексно анализировать поведение реального объекта, как в привычных, так и в необычных условиях работы и могут быть доступны из любой точки мира, что, по мнению ученых, является одним из самых важных преимуществ.

«Вместо установки сложных лабораторных стендов в удаленных вузах мы сможем помочь им организовать проведение виртуальных лабораторных работ, при выполнении которых действия студентов будут близки к действиям в реальной лаборатории. Комплексные цифровые двойники сложных инженерных объектов могут быть использованы не только в процессе высшего образования, но и как база тренингов оперативного персонала в режиме дополнительной подготовки. Кроме того, данный проект может широко использоваться для популяризации научных знаний, научного туризма и для повышения заинтересованности учащейся молодежи современными цифровыми технологиями», — рассказал замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров.

Также указывается, что в настоящее время в НИЯУ МИФИ разрабатывают комплексный цифровой двойник учебного ядерного реактора (ИРТ МИФИ), что является уникальной разработкой, однако условия действия текущей лицензии на эксплуатацию не позволяют использовать ее в полном объеме. В результате студентам приходится реализовывать часть практики «в тетрадке».

Кроме того, отмечается, что цифровом двойник реактора, как считают ученые, даст возможность делать то, чего нельзя сделать на настоящем объекте. Также работа с виртуальным аналогом позволит разработать образовательные продукты, до того принципиально невозможные — лабораторные работы по действиям в чрезвычайных ситуациях и устранению их последствий, по виртуальному управлению реактором, его ремонту и др.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября стало известно, что ядерный энергоблок БРЕСТ-300, который строится в рамках проект «Прорыв» государственной корпорации «Росатом», может быть запущен в 2026—2027 гг..