В России создают виртуальный ядерный реактор
Москва, 29 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Цифровые двойники — виртуальные копии объектов использования атомной энергии внедряют в процесс образования ученые из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ).
По словам экспертов, которые приводит РИА Новости, виртуальные копии могут показывать внутренности таких объектов, которые не видны в реальности, а также визуализировать происходящие в них физические процессы. При этом с цифровыми двойниками смогут работать представители разных специальностей и первые будут способны помогать быстрее построить объект, быстрее найти неполадки или оптимизировать эффективность бизнеса.
Помимо того, отмечается, что хорошие цифровые двойники способны комплексно анализировать поведение реального объекта, как в привычных, так и в необычных условиях работы и могут быть доступны из любой точки мира, что, по мнению ученых, является одним из самых важных преимуществ.
«Вместо установки сложных лабораторных стендов в удаленных вузах мы сможем помочь им организовать проведение виртуальных лабораторных работ, при выполнении которых действия студентов будут близки к действиям в реальной лаборатории. Комплексные цифровые двойники сложных инженерных объектов могут быть использованы не только в процессе высшего образования, но и как база тренингов оперативного персонала в режиме дополнительной подготовки. Кроме того, данный проект может широко использоваться для популяризации научных знаний, научного туризма и для повышения заинтересованности учащейся молодежи современными цифровыми технологиями», — рассказал замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров.
Также указывается, что в настоящее время в НИЯУ МИФИ разрабатывают комплексный цифровой двойник учебного ядерного реактора (ИРТ МИФИ), что является уникальной разработкой, однако условия действия текущей лицензии на эксплуатацию не позволяют использовать ее в полном объеме. В результате студентам приходится реализовывать часть практики «в тетрадке».
Кроме того, отмечается, что цифровом двойник реактора, как считают ученые, даст возможность делать то, чего нельзя сделать на настоящем объекте. Также работа с виртуальным аналогом позволит разработать образовательные продукты, до того принципиально невозможные — лабораторные работы по действиям в чрезвычайных ситуациях и устранению их последствий, по виртуальному управлению реактором, его ремонту и др.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября стало известно, что ядерный энергоблок БРЕСТ-300, который строится в рамках проект «Прорыв» государственной корпорации «Росатом», может быть запущен в 2026—2027 гг..