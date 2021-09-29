Копенгаген, 29 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Кассету с записями бывшего солиста группы The Beatles Джона Леннона, которые ранее не публиковались, продали на аукционе в Дании. Покупатель отдал за раритет 481 тыс. крон, что соответствует $75,5 тыс., сообщают организаторы торгов.

Ottawacitizen.com Джон Леннон и Йоко Оно

На кассете записаны интервью Леннона и его супруги Йоко Оно датским школьникам, а также песня солиста The Beatles под названием Radio Peace. Вместе с ней были проданы несколько фотографий и школьная газета из местечка Тси.

В конце 1969 года Леннон и Оно приехали в местечко Тси в Ютландии. Четверо 16-летних школьников побеседовали с ними, желая выпустить интервью в школьной газете. Запись они хранили более 50 лет.

Один из тех бывших школьников, 68-летний Карстен Хёйен, присутствовал на аукционе Bruun Rasmussen Auctioneers. По его словам, встреча с Ленноном и Оно вдохновила всю юную четвёрку и заметно повлияла на их жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в пригороде британского Ливерпуля выставили на продажу дом, где гитарист The Beatles Джордж Харрисон жил в детстве.

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