Варшава, 29 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Польше сделано уже более 37 миллионов прививок от COVID-19. При этом, число тех жителей, кто полностью прошел вакцинацию — достигло 19,4 миллиона. Об этом сообщил 29 сентября глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик на странице в соцсети Twitter.

Janssen.com Вакцинация

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«Сегодня число проделанных вакцин от коронавируса превысило 37 миллионов, — написал Дворчик. — Полностью прошли вакцинацию 19 386 322 человека. Однако все последние месяцы мы наблюдаем снижение интенсивности вакцинации. Те, кто был уверен в необходимости вакцинации, уже, судя по всему, вакцинировались. Вероятно, остались противники вакцинации и сомневающиеся».

Чиновник также приводит данные, что за последние сутки было сделано около 300 тысяч прививок от COVID-19.