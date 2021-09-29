Баку, 29 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 28 сентября выявили 885 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 9525 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 482 286 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 455 082 человек, в том числе 2114 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 20 706 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6498 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 22 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 558 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 6684 тестов. Выздоровевшими медики признали 1241 человека. Скончались 19 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, в Азербайджане сокращается количество активных случаев заражения коронавирусом и число пациентов в ковидных госпиталях. 28 сентября прекратил работу один из модульных госпиталей в поселке Бильгя под Баку. Из него выписали последнего пациента с COVID-19.