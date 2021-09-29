Сеул, , 09:48 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провёл 29 сентября видеоконференцию со спецпредставителем Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомином. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Китай — Южная Корея

По их словам, представители двух стран поделились оценкой ситуации на Корейском полуострове, обсудили ракетные пуски КНДР, а также меры противодействия и планы их реализации.

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Но Гю Док подчеркнул необходимость скорейшего возвращения КНДР за стол переговоров и призвал китайскую сторону оказать содействие в данном вопросе.

В свою очередь, Лю Сяомин оценил усилия Сеула по денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове, а также подтвердил готовность Пекина сыграть конструктивную роль в решении вопроса.

Ранее спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове провёл телефонные переговоры с американским коллегой Сон Кимом.

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