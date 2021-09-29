Москва, 29 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Врачи рассматривают головные боли, слабость и ухудшение памяти, иногда появляющиеся у переболевших COVID-19 через некоторое время после выздоровления, как проявления постковидного синдрома. Об этом 29 сентября рассказал врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам врача, с такого рода недомоганием сталкивается большое число пациентов, включая тех, кто перенес новое заболевание в более легких формах.

Также Водовозов рассказал, что в настоящее время врачи наблюдают за такими проявлениями и выясняют, как долго может продолжаться постковидный синдром.

«В основном он течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше», — сказал он.

При этом врач уточнил, что в результате такого синдрома могут происходить дополнительные нежелательные последствия и назвал два вероятных в этом случае варианта развития событий.

«Первое — это обострение уже имеющихся хронических заболеваний, про которые человек мог уже забыть. Второе — могут появляться с нуля какие-то патологии, которых раньше не было, причем отдельно от симптомов постковида», — пояснил он.

Кроме того, Водовозов указал на то, что существуют данные, свидетельствующие о связи вакцинации от COVID-19 и продолжительностью постковидного синдрома, и, как утверждает врач, в случае, если человек поставил прививку, его состояние нормализуется более быстро.

«Есть статистика, что когда человек переболел COVID-19, а потом прививается, то либо уменьшаются проявления постковида, либо уходят совсем. Пока что это не подтверждено в масштабных исследованиях, но информация накапливается по всему миру. Если это так, то это было бы дополнительным аргументом в пользу вакцинации переболевших», — отметил врач.

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