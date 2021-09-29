Сухум, 29 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. 131 новый случая заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 28 сентября в ходе 478 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 173 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 31 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 27 610 носителей SARS-CoV-2. Из них 22 590 признаны выздоровевшими. Данных о выздоровевших за последние сутки нет. Всего в стране зарегистрировали 416 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не было.

Стоит отметить, днём ранее в Абхазии сообщили, что за сутки выявили 126 новых носителей SARS-CoV-2 в результате 540 исследований. Зафиксировали два случая смерти пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».