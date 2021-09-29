Москва, 29 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Правительство РФ не поддержало законопроект, которым предлагалось обязать чиновников отчитываться о покупке предметов роскоши, стоимость которых превышает их доходы, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Деньги

В законопроекте не содержится определения предмета роскоши, кроме того, отсутствие критериев для отнесения объектов имущества к таковым и порядка подтверждения права собственности «приведет к сложностям в правоприменительной практике», указали в правительстве.

Инициативой депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) предлагалось установить обязанность должностных лиц предоставлять сведения «по каждой сделке по приобретению предмета роскоши, в том числе изготовленного с использованием драгоценных металлов и драгоценных камней, произведения искусства, антиквариата», если общая сумма таких сделок превышает совокупный доход.

Одновременно предполагалось сократить с трех до двух лет период, за который исчисляется совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга), учитываемый при осуществлении контроля за их расходами.

Сейчас в перечень подотчетных сделок входят покупка земли и недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций, цифровой валюты.

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Ранее законопроект о введении с 1 января 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолётов разработали депутаты от «Справедливой России». Инициатива получила отрицательный отзыв правительства РФ.