Сеул, 29 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 29 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащий Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у одиннадцати представителей сухопутных войск и одного представителя военно-морских сил.

Известно, что десять военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 163.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1755.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2885 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 308 725.

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