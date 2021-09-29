Бразилиа, 29 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 15,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 сентября сообщает минздрав страны.

(сс) Paulo H. Carvalho. Agência Brasília Сдача анализа на коронавирус в Бразилии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

По данным ведомства, за последние сутки в стране выявили 15 395 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 21 381 790.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 793 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 595 446.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 20 383 243 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 14 423 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.