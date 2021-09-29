В Бразилии за сутки выявили свыше 15,3 тыс. случаев заражения коронавирусом
Бразилиа, 29 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 15,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 сентября сообщает минздрав страны.
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По данным ведомства, за последние сутки в стране выявили 15 395 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 21 381 790.
Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 793 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 595 446.
При этом уточняется, что на данный момент в стране 20 383 243 человека вылечились от нового заболевания.
Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 14 423 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.