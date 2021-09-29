Кишинёв, 29 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 28 сентября выявили 1209 случаев заражения коронавирусом в ходе 7391 исследования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 291 252 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 275 115 человек, в том числе 1195 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2067 пациентов с COVID-19, из которых 158 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6732 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 19 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 1018 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 7391 тестов. Выздоровевшими врачи признали 661 человека, скончались 16 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, в Молдавии, по данным за последнюю неделю 80,9% случаев заражения коронавирусом проходили бессимптомно или в лёгкой форме. Течение болезни средней тяжести наблюдалось у 11,6% пациентов, в тяжелой форме — у 7,5%.