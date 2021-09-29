Богота, 29 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Колумбии было выявлено свыше 2,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 сентября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, за минувшие 24 часа в стране выявили 2588 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 954 376.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончался 41 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 126 219.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 795 975 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 1672 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.