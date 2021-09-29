Москва, , 08:44 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал двойными стандартами изменения в правилах YouTube, когда руководство международной компании приняло цивилизованное решение, что нельзя критиковать и подвергать сомнению результаты выборов, однако почему-то правила распространяются всего на две страны — США и Германию.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Что это, как не двойные стандарты и, по сути, неприкрытое пренебрежение ко всем остальным государствам, к их национальному законодательству? По отношению к нашей стране и ее гражданам мы считаем такое поведение недопустимым», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Он поручил комитету Госдумы по безопасности и комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучить ситуацию и задать вопросы представителям YouTube.

«Почему этим вопросом не задаются в ПАСЕ, ведь в списке стран, в дела которых нельзя вмешиваться, нет Франции, Великобритании, Италии, какого-либо другого европейского государства, кроме Германии. Неужели их устраивает такая дискриминация?» — рассуждает спикер Госдумы.

Важно называть вещи своими именами, уверен парламентарий.

«Более того, этот вопрос необходимо обсуждать и в Организации Объединённых Наций», — считает Володин.

Правила невмешательства в выборы суверенных государств должны быть обязательны для всех международных IT-компаний и распространены на все страны, резюмировал спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на сегодняшний день Россия находится в ситуации, при которой эффективное взаимодействие с YouTube затруднено по вине руководства видеохостинга, отметили в комитете Госдумы по информполитике.

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