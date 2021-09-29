Москва, 29 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. На российских курортах бархатный сезон в нынешнем году завершится 3−5 октября. Об этом 29 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР На курорте

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«На юге европейской территории России температура ниже нормы на один-два градуса, и это, конечно же, сказывается на температуре морской воды. Она постепенно охлаждается. Бархатный сезон максимум продлится до 3−5 октября», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что температура воды в Евпатории в течение ближайших дней составит +18 °C; в Феодосии, Анапе и Геленджике — +19 °C; в Алуште, Туапсе и Сочи — +20 °C и в Ялте — +21 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столице Приморья 29 сентября идут проливные дожди — не исключается возникновение ЧС.