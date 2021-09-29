Тбилиси, 29 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В школах Грузии после возобновления очного формата обучения все работники и учащиеся должны быть в масках, а учителям необходимо вакцинироваться. Об этом 28 сентября заявил на брифинге глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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«У каждого директора должен быть план, как должны быть вакцинированы оставшиеся непривитые сотрудники. Безопасная школа означает, что в школе все вакцинированы и что также привиты родители, бабушки, дедушки детей, если школьники с ними живут», — отметил Гамкрелидзе.

Он добавил, что директора школ также должны знать, кто из учителей и учеников переболел COVID-19 не ранее, чем полгода назад.

Глава NCDC также сообщил, что рассматривается вопрос о вакцинации детей старше 12 лет. Даже, если не будет дано разрешение прививать всех подростков, будет введён в действие «довольно длинный» список с показаниями, которые предписывают сделать прививку.

Напомним, в Грузии учебный год начинается 15 сентября. В этом году занятия в школах и других учебных заведениях сразу начались в дистанционном формате для профилактики пандемии. С 4 октября занятия должны начаться в очном формате.