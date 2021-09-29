Загреб, 29 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Сертификаты о прививках против коронавирусной инфекции должны будут получить с 4 октября медики и сотрудников социальных служб Хорватии. Об этом 28 сентября сообщил на своем сайте Национальный штаб гражданской защиты республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В случае отсутствия подобного документа указанные категории работников должны будут проходить дважды в неделю тестирование на заражение коронавирусом или предоставить справку о наличии антител не старше шести месяцев. При отсутствии соответствующих документов и отказе от сдачи тестов эти лица не смогут посещать рабочие места.

Кроме того, такая же мера распространяется на пациентов, желающих воспользоваться медицинскими услугами несрочного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября власти Италии обязали всех медицинских работников страны получить третью (бустерную) дозу вакцин от COVID-19.