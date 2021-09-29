Сеул, 29 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 2885 случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 2859 случаев заражения локальные, ещё 26 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 308 725.

В настоящее время медики опасаются дальнейшего роста заболеваемости из-за активного перемещения граждан страны во время праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который отмечался с 18 по 22 сентября.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на десять человек — до 2 474 человек. Уровень смертности составил 0,8%.

28 сентября в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1796 человек. Число выздоровевших в стране увеличилось до 272 724.