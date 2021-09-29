Москва, 29 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 28 сентября открылись повышением по рублю против иностранных валют на фоне дорожающей нефти, но все равно он оказался под давлением из-за бегства из рискованных активов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар — евро

По итогам дня рубль сдал позиции евро и доллару, укрепившись против британца. Пара доллар/рубль повысилась на 0,37%, до 72,79 руб., евро/рубль — на 0,35%, до 85,09 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,94%, до 98,55 руб.

Глобальный обвал облигаций продолжился, нефть отступила от достигнутого максимума $80,70. На валютном рынке доллар подорожал по всему рынку.

Для британца вторник был худшим днём почти за год. Он пострадал из-за роста доходности британских облигаций. Нацвалюта выиграла от распродажи фунта на Форекс.

На американской сессии мировые индексы упали после снижения акций США на фоне комментариев о Джероме Пауэлле и перспективе дефолта США.

Сенатор Элизабет Уоррен заявила председателю ФРС, что не поддержит его на второй срок, раскритиковав его достижения в области финансового регулирования и назвав его «опасным человеком».

Джером Пауэлл и Джанет Йеллен оба заявили Конгрессу, что дефолт США из-за неспособности поднять потолок долга будет иметь катастрофические последствия. Йеллен поставила всех в известность, что у Казначейства деньги закончатся 18 октября.

Сегодня, 29 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе. Основные валюты показывают смешанную динамику. Фунт пытается скорректироваться после обвала.

Доходность десятилетних американских облигаций упала до 1,53% с 1,56% годовых. Рубль торгуется в плюсе. Снижение курса доллара может продолжиться из-за позитивных новостей по Evergrande.

Китайский девелопер сообщил, что продаст акции Shengjing Bank на $1,5 млрд. Акции компании на Гонконгской бирже взлетела на 11%, до 3,05 HKD.

Техническая картина по нефти изменилась после вчерашнего снижения, поэтому пара доллар/рубль сохранит боковое движение между 72,60−73,15 руб.

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