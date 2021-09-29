Владивосток, 29 сентября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Владивосток опять ушёл под воду — 29 сентября с утра шёл сильный дождь, и город затопило — ливневые канализации не справляются, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Жесть Ярославля» Вконтакте Потоп

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Горожане делятся в соцсетях фотографиями с затопленными улицами, ушедшими почти полностью под воду машинами и попытками передвигаться по пояс в потоке воды.

Комментаторы пишут, что при даже незначительных осадках город тонет — ливневок либо нет, либо они не справляются с таким потоком. Вода уже заходит в подземные переходы, на первые этажи офисов.

«С днём потопа», — иронизируют местные жители и ругают местную власть.

При этом в пригороде Владивостока такой большой воды нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года на Приморье обрушился ледяной циклон. Такой аномальной погоды и явлений, как в эти дни, с 18 по 21 ноября, в крае не наблюдалось 30 лет — метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев. Лёд образовался толщиной до 12 мм.