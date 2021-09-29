Глазго, Великобритания, 29 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Особенности генетики некоторых людей помогают им быть невосприимчивыми к коронавирусной инфекции, 28 сентября сообщил журнал Science со ссылкой на исследование специалистов Центра вирусных исследований MRC Университета Глазго.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Ученые установили, что защищаться от COVID-19 таким лицам помогает мутация в гене OAS1, который может «распознавать» некоторые типичные признаки вирусов. Это свойство генетики проявляется не только в виде естественного иммунитета к SARS-CoV-2, но в более легком течении коронавирусной инфекции.

В докладе отмечается, что отсутствие мутации в OAS1 приводит к тому, что клетки фактически не умеют реагировать на коронавирус и не успевают сообщить иммунной системе о заражении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов заявил, что коронавирусная инфекция реже встречается у людей с аллергией. По его словам, существуют разные гипотезы по этому поводу, но они пока не имеют подтверждения.