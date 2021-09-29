Биробиджан, 29 сентября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Совете Федерации Еврейскую АО продолжит представлять Владимир Джабаров. Его кандидатуру 29 сентября поддержали депутаты нового созыва Заксобрания региона, написало ЕАОMedia.

Депутаты голосуют

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Избрать Владимира Джабарова сенатором предложил утверждённый спикером Заксобрания Роман Бойко.

«Буду стараться выполнить все наказы. ЕАО для меня уже стала родной, я признателен жителям региона за доверие» — сказал Владимир Джабаров.

В Совете Федерации он представляет ЕАО уже 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, представительный орган ЕАО возглавил единоросс, экс-руководитель ГУ МЧС по региону Роман Бойко. Его избрали председателям единогласно.