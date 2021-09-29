Биробиджан, 29 сентября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Представительный орган Еврейской АО возглавил единоросс, экс-руководитель ГУ МЧС по региону Роман Бойко. Его избрали председателем единогласно, написало ЕАОMedia.

(сс) Rusik_z Биробиджан

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На заседании, где было принято решение, присутствовали 17 депутатов. Новый спикер Заксобрания ЕАО поблагодарил их за поддержку.

«Я надеюсь на плодотворную работу, а не «сотрясание воздуха», — сказал Роман Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом заседании Законодательного собрания Еврейской автономной области 29 сентября коммунисты предложили перенести сессию и пересмотреть итоги прошедших выборов. Высказав недовольство итогами голосования, фракция КПРФ покинула заседание.