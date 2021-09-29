Тегеран, 29 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. 28 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян и его болгарский коллега Светлан Стоев призвали к укреплению двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В телефонном разговоре министр иностранных дел Болгарии выразил готовность своей страны к развитию сотрудничества с Исламской Республикой Иран. Коснувшись исторических отношений обеих сторон, Амирабдоллахян подчеркнул необходимость углубления взаимных связей.

Выразив удовлетворение ростом объема торговых отношений, он также выразил надежду, что торговые отношения будут и далее укрепляться совместными усилиями в соответствии с возможностями двух государств.

В телефонном разговоре обсуждались, в частности, такие вопросы, как создание политического консультативного комитета, создание совместной экономической комиссии, установление прямых рейсов и сотрудничество в промышленном, научно-техническом и туристическом секторах.