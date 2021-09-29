Женева, Швейцария, 29 сентября, 2021, 04:36 — ИА Регнум. Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оказались в центре секс-скандала в Конго. Об этом 28 сентября сообщает Sky News, ссылаясь на официальный отчёт специальной комиссии.

(сс) United States Mission Geneva Флаг ВОЗ

Согласно документу, 83 сотрудника ВОЗ могли быть причастны к изнасилованиям, которые были совершены в ходе двухлетней миссии ВОЗ, связанной со вспышкой лихорадки Эбола в Конго. Обвинения были предъявлены 21 сотруднику ВОЗ, среди них есть как иностранцы, так и граждане Конго, нанятые на временной основе.

В докладе отмечается, что большинство преступлений были совершены местными сотрудниками, которые пользовались своим авторитетом среди жертв. Но также утверждается, что к изнасилованиям был причастен врач ВОЗ и ещё два должностных лица организации.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил сожаление по поводу произошедшего в Конго и отметил, что все виновные в изнасилованиях будут уволены из организации и не смогут работать в ВОЗ в будущем. Четыре человека из числа обвиняемых уже уволены, ещё двое были отправлены в административный отпуск до конца разбирательств. По словам главы ВОЗ, после произошедшего потребуется «реформа культуры и структуры организации».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Американский певец Роберт Келли, известный также как R Kelly, признан виновным 27 сентября на суде по делу о сексуальной эксплуатации.