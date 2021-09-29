Благовещенск, 29 сентября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Самым молодым депутатом Амурской области стал представитель партии «Новые люди» Александр Додонов. Молодому человеку 21 год, он учится на четвёртом курсе Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, написало AmurLife.

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На заседании Заксобрания региона студент был выбран заместителем председателя по вопросам бюджетной, налоговой, и социальной политики.

«Естественно, я очень рад, что оценили мои знания в сфере экономики, все-таки РЭУ им. Плеханова — это экономический университет. Факультет, на котором я обучаюсь, очень сильно направлен на практику. За 3,5 года обучения у меня было очень много практических историй, которые могут быть применимы в том числе в Амурской области. Плюс у меня отличная команда экспертов сформировалась здесь, в Приамурье, в том числе в экономической среде, и очень много знакомых предпринимателей, которые непосредственно влияют на нашу экономику. Поэтому будем встречаться, общаться и разрабатывать законы», — отметил Александр Додонов.

Он намерен остаться жить в Амурской области как минимум на пять лет. Университет, который находится в Москве, молодой человек намерен заканчивать удалённо.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого заседания нового созыва Заксобрания Амурской области 28 сентября его возглавил представитель «Единой России» Константин Дьяконов. Комитетов в Заксобрании Приамурья в этом созыве будет на два меньше, чем в прошлом. На сессии также были сформированы комитеты по вопросам бюджетной налоговой и социальной политики, по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту и по вопросам экономики, природопользования и аграрной политики.