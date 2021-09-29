Москва, 29 сентября, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России совместно с Минцифры РФ разрабатывают требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов, которые в пилотном режиме планируют вводить в Москве с декабря 2021 года. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-центре правоохранительного ведомства.

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«МВД России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и заинтересованными государственными органами прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления паспортов с электронным носителем», — цитирует ТАСС собеседника.

По его словам, порядок выдачи электронных паспортов проходит процедуру межведомственного согласования. Кроме того, ведомства прорабатывают требования к инфраструктуре выдачи и применения документов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что электронный паспорт гражданина России жители Москвы смогут получить с 1 декабря 2021 года, а в остальных регионах выдача таких документов начнется не позднее 1 июля 2023 года.

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