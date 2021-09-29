Женева, Швейцария, 29 сентября, 2021, 03:42 — ИА Регнум. Уровень заболеваемости COVID-19 и смертности от этой болезни в мире понизился на 10% в период с 20 по 26 сентября. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

US Mission Geneva Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

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Число случаев заражения и смерти от COVID-19 снизилось в период с 20 по 26 сентября: по данным ВОЗ за это время поступила информация о более чем 3,3 млн заразившихся коронавирусом и более 55 тыс. умерших от последствий заболевания COVID-19. Это на 10% меньше, чем в период с 13 по 19 сентября.

В Восточном Средиземноморье за последнюю неделю произошло снижение заболеваемости на 17%, в США заболеваемость понизилась на 14%, в Африке на 12%, в Западно-Тихоокеанском регионе отмечается спад на 15% и в Юго-Восточной Азии — на 10%.

С начала пандемии коронавируса был выявлен 232 075 351 случай заражения коронавирусом, количество летальных исходов составило 4 752 988.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ в мире за сутки было выявлено 353 802 новых случая заражения коронавирусом.